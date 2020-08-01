التعليم العالي: 340 مصابا كورونا في 31 مستشفى جامعي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنّه يوجد 31 مستشفى عزل تابعة للمستشفيات الجامعية، تضم أكثر من 5 آلاف سرير، مؤكدًا وجود انخفاض ملحوظ جدًا خلال الأسابيع الماضية في إصابات كورونا.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية هدير أبو زيد، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة ON، أنّه يوجد 340 حالة محتجزة الآن في 31 مستشفى جامعي، وهناك انخفاض في عدد الإصابات والوفيات، مع ارتفاع نسب التعافي: "الفيروس موجود ولن ينتهي إلا بوجود لقاح".

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال التباعد وارتداء الكمامات وغسيل الأيدي.