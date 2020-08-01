جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" إصدار يوليو ٢٠٢٠

تلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريراً حول ترتيب الجامعة في التصنيف الاسباني "ويبومتركس"، يوليو 2020، وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية.

وصرح دكتور محمد الخشت، أن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" يعتمد علي المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالابحاث العلمية المنشورة دولياً. ويعتمد المصنف الاسبانى على جوجل اسكولر للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية.

د. الخشت : الاستشهاد بأبحاث الجامعة 271 الف و540 إشارة بتقدم 59 الف إشارة خلال أخر 6 شهور

وأوضح د. الخشت ، أن التصنيف الإسباني يحث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على: حجم وسعة الموقع الالكترونى للجامعة والروابط وعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة وظهور موقع الجامعة بالمواقع الاخرى، وعدد البحوث المنشورة بافضل مجلات عالمية وكذلك الاشارات اليها.

وأكد د. الخشت علي أن جامعة القاهرة تصدرت قائمة الاستشهادات التى نشرها المصنف الإسبانى، حيث تم الإشارة إلى بحوثها بجميع أنحاء العالم وبلغ عدد هذه الإشارات مقدار 271540 اشارة، مشيراً إلى أن الجامعة تقدمت عن أخر تقرير والذي صدر في شهر يناير الماضي بمقدار 59 آلاف اشارة مرجعية للبحوث المنشورة باسم الجامعة.و قد تفوقت على كثير من الجامعات العالمية، مثل السربون وهاينريش هاينه دوسلدورف الالمانية وأنقرة التركية وتولوز الفرنسية وكيو اليابانية واوكلاند الامريكية .

د.الخشت: نسير بخطى واسعة نحو تحقيق الخطة الإستراتيجية والتحول نحو جامعات الجيل الثالث لتصبح جامعة بمواصفات عالمية

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن خطة التحول لجامعات الجيل الثالث والتطوير الاليكتروني والرقمي واهتمام إدارتها بجميع جوانب التنمية الشاملة والبحث العلمى والمعامل والعملية التعليمية، والعمل المتوازى فى اتجاهات متعددة، من أجل تقديم أبحاث علمية ذات قيمة دولية، هو الأمر الذي ساهم في زيادة معدل الاستشهاد والإشارة إلي أبحاث الجامعة المنشورة دولياً.

وشدد الدكتور الخشت، علي أن جامعة القاهرة تسير بخطى واسعة نحو تحقيق الخطة الاستراتيجية والتحول نحو جامعات الجيل الثالث، لتصبح جامعة القاهرة جامعة بمواصفات عالمية تضاهي أكبر جامعات العالم، من حيث قيمة وجودة البحوث العلمية التطبيقية ذات العائد علي المجتمع.