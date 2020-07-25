جامعة بنها تتقدم 188 مركزا عالميا في تصنيف ويبومتركس

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة عالمياً في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يوليو 2020.

وحققت الجامعة المركز 1117 عالميًا بدلا من المركز 1305، بفارق 188 مركزا على المستوى الدولي مقارنةً بنسخة يناير 2020.

كما تقدمت الجامعة مركزا واحدا على المستوى المحلي في هذا الإصدار، لتحتل الترتيب العاشر بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة قد بلغ في هذا الإصدار 91478 استشهادا مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 64168 بزيادة قدرها 27310 استشهادات خلال ستة أشهر فقط.

واشار الجيزاوي إلى أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف، يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عال، موضحا أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها.

كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وقد أسهمت المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة في تسجيل الجامعة هذا الترتيب، بجانب نشر الإنتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية.

كما يعتمد هذا التصنيف على الحسابات المعلنة لهيئة التدريس والباحثين على محرك البحث العلمي جوجل اسكولر.