على خطى الهند.. ترامب يمنع "تيك توك" في أمريكا بسبب الأمن القومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه سيحظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة حيث تشتبه السلطات في إمكان حصول عمليّات تجسّس عبره لحساب الاستخبارات الصينيّة.

وقال ترامب للصحفيّين في الطائرة الرئاسيّة "في ما يخصّ تيك توك، سنحظره في الولايات المتحدة".

ويأتي قرار ترامب بعد مراجعة أجرتها "لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة" التي تنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الامريكي.

وكان مسؤولون وبرلمانيون أمريكيون عبروا في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة لغايات سيئة تجاه الولايات المتحدة.

وقال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي إنَّه سيقدم "توصية" بشأن "تيك توك" إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع.

ويلقى تطبيق "تيك توك" الذي تملكه مجموعة "بايتدانس" الصينية رواجًا كبيرًا لدى الشباب خصوصًا بفضل تسجيلات الفيديو الطريفة التي تبث عبره وتتمحور بشكل كبير على الرقص والموسيقى، ويبلغ عدد مستخدميه نحو مليار شخص في العالم.

يُذكر أنَّ الهند حظرت "تيك توك" منذ 30 يونيو ووضعت على رأس قائمة 59 تطبيقًا صينيًا حظرتها نيودلهي على أراضيها لضمان أمن الفضاء الإلكتروني الهندي وسيادته، وكذلك أصدّرت باكستان، تحذيرا نهائيا لتطبيق "تيك توك" طالبة منه حذف محتواه الذي يعتبر "غير أخلاقي وبذيء ومبتذل".