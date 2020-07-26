ويجز يغني الأغنية الدعائية لـ"الغسالة" على تيك توك غدا

تطرح شركة "نيو سينشري"، غدا، عبر صفحتها على تطبيق tiktok أغنية فيلمها الجديد "الغسالة"، والتي تحمل نفس اسم الفيلم، ويغنيها المطرب ويجز، الذي قام بكتابة وتلحين الأغنية.

وقررت الجهة المنتجة للفيلم المغامرة بعرضه في موسم عيد الأضحى رغم تشغيل السينمات بـ25% من طاقاتها الاستيعابية إيمانا منها بدور السينما وقت الأزمات بالنسبة للمواطن المصري والعربي.

وكانت شركة "دولار فيلم" الموزعة لفيلم "الغسالة" قد قررت طرحه يوم 30 من يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسم الفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن 100 نسخة، وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز وافلام مصر العالمية.

ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف.

وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد. وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.