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فيديو.. محمد رمضان يتخطى 10 ملايين مشاهدة بكليب "تيك توك"

كتب:

ياسمين محمود
03:58 ص | السبت 01 أغسطس 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

احتفل المطرب محمد رمضان عبر حسابه على "فيس بوك"، بتخطي كليبه الجديد "تيك توك" 10 ملايين مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

وعلق رمضان قائلا: "الحمد لله كليب تيك توك تخطى الـ10 ملايين مشاهدة ثقة_في_الله_نجاح محمد_رمضان

كان محمد رمضان، شوق جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، مرتديا "تيشيرت" مزين برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة في الله نجاح".

وقال رمضان، "بسبب كورونا فيروس ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر كليب تيك توك قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب".

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