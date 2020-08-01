"أورمان البحيرة" تذبح 10 عجول وتوزعها على مستحقيها بقرى المحافظة

ذبح فرع جمعية الأورمان بمحافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، 10 عجول لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بقرى الحدين بكوم حمادة، على بن أبى طالب بمركز حوش عيسى، عبدالسلام عارف وعلى ابن أبي طالب وأبوبكر الصديق وأحمد عرابي بمركز بدر، كفر نكلا بالمحمودية، وسفر وبركة غطاس بمركز أبوحمص، ليصبح إجمالي ما تم ذبحه 20 عجلا خلال أول يومين في عيد الأضحى.

وتم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية، كما أن عملية الذبح تمت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدني خاصة جمعية الأورمان، لدورها ونشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.