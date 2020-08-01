شواطئ مطروح خالية من الأهالي في ثاني أيام عيد الأضحى

خلت شواطئ مرسى مطروح من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث التزم أهالي مطروح بقرارات منع نزول الشواطئ والاستحمام في البحر.

وعلقت محافظة مطروح لافتات على جميع الشواطئ تحمل شعار "الشواطئ مغلفة بقرار رئيس الوزراء"، ما كان له أثر في انتباه المواطنين بعدم التوجه للشواطئ، فضلا عن انتشار التأمين من جانب الشرطة ووجود دورية بكل شاطئ.

وشهد كورنيش مطروح هدوءا تاما في ظل مكوث المواطنين في المنازل وعدم نزولهم للمناطق السياحية بمطروح، مثل حمام كليوباترا، وهضبة عجيبة ومتحف روميل، وشاطئ الغرام وصخرة ليلى مراد.