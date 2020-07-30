ضبط 15000 قرص مخدر قبل ترويجها بمطروح

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة ) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور ، وبحوزته (عدد 15000 قرص مخدر ، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ) .

بمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائه .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ (مليون و200 ألف جنية تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.