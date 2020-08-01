زاهي حواس يدعو إيلون ماسك عبر "الوطن" لزيارة الأهرامات: ثقف نفسك

دعا الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا"، لزيارة الأهرامات في أي وقت يريده للتأكّد بنفسه أنَّ الأهرامات بناها القدماء المصريين بالأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية وليس كائنات فضائية.

زاهي حواس يهاجم إيلون ماسك: يبحث عن الشهرة.. "كان المفروض مردش عليه"

وأضاف "حواس"، لـ"الوطن": "يبدو أن أموال هذا الملياردير لم تجعله مشهورًا، لذلك بدأ في الإعلان عن نفسه بهذه الطريقة، ومن المفترض ألا أرد عليه، لأنه لا يستحق ذلك، ولكن وجدت أن كلامه نُشر في كل مكان، بلا أي دليل علمي".

حواس لـ"ماسك": الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناة الأهرام هم المصريون

وأوضح "حواس": "نعلن لهذا الملياردير أن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناه الأهرام هم المصريون، وأن الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا، وعائلته عاشت في (بر رعمسو) بقنطير الحالية وحكموا مصر في هذه الفترة".

حواس: هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تؤكد بناء الفراعنة للأهرامات

واستكمل "حواس"، سرد أدلة بناء الفراعنة للأهرامات، قائلًا: "هناك أدلة لغوية مكتوبة داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلى خوفو وهرمه، وأن الهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتى بداية الأسرة 18".

حواس: مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أن الهرم كان مشروع مصر القومي.. وبني في 32 سنة

وأشار إلى أنَّ مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومي لمصر، وأنَّ بناة الأهرام قد عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عامًا.

حواس في رسالة لـ ماسك: ثقف نفسك واقرأ عن الفراعنة.. حتى تتأكد أن بناة الأهرامات مصريين

وأكمل "حواس": "كُشف مؤخرا عن بردية (وادي الجرف) التي يحدثنا فيها رئيس العمال (مرر) عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طرة، وأُعلن أن اسم هرم خوفو هو (آخت خوفو) بمعنى أفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم (عنخ خوفو) بمعني خوفو يعيش".

ووجه "حواس"، رسالة لـ إيلون ماسك قال فيها: "أرجو من هذا الملياردير أن يثقف نفسه ويقرأ ما كُتب عن الفراعنة وعن الأهرام حتي يعرف أن الأهرامات ليس لها صلة بالفضاء وأن بناة الأهرام هم المصريين وأن الملك رمسيس الثاني هو مصري شرقاوي".

يُشار إلى أنَّ الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، تحدث عن أهرامات الجيزة وأحد أشهر الفراعنة بشكل غريب أثار به جدلًا واسعًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، قال فيها: "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات"، وتسببت هذه الكلمات القصيرة في ردود فعل مختلفة، دون أي تفاصيل أخرى من الملياردير الشهير.

وعاد إيلون ماسك بعد تغريدته المثيرة للجدل بقليل وعلق قائلًا "الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا"، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو نفس شكل الكائنات الفضائية، الذي يتمّ تسويقه.

ومنذ ساعة واحدة، أضاف مؤسس شركة تسلا تغريدة أخرى وضح فيها معلومات عن الهرم الأكبر تحديدًا، إذ كتب: "الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام".