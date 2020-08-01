غرفة دباغة الجلود: تراجع الطلب على الجلود بسبب "كورونا"

قال عبد الرحمن الجباس عضو مجلس ادارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن الاستهلاك السنوى من رأس الماشية 4 ملايين (أبقار - جاموس) يستهلك فى عيد الأضحى وحده بما قيمتة شهرين ونصف.

وأضاف لـ"الوطن" أن أزمة كورونا وتراجع الذبائح أدت إلى تراجع الطلب على الجلود سواء بالسوق المحلي أو للتصدير مع وفرة المعروض فقد شكلت الحرب التجارية بين أمريكا والصين سبباً كبيراً، في وفرة المعروض وعدم الطلب، حيث تعد أمريكا من البلدان الأكثر استهلاكا للجلود، وهو ما انعكس سلبا على الطلب العالمى ليتراجع تصدير الجلود والمنتجات الجلدية بنسبة 35% بالمقارنة بالعام الماضى كما تراجع سعر الجلد البقرى تراجع من 100 جنيه لـ70 جنيه والجاموسى تراجع من 100 لـ60 جنيها.