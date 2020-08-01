انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل بالقناطر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة طفل عمره 12 عاما، عثر عليها فى نهر النيل. ورجحت الأجهزة الأمنية أنه كان يسبح فى النيل وغرق. وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على مياه النيل بمنطقة باسوس. انتقل العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لطفل عمره 12 عاما يرتدى شورت أسود، وأنه كان يسبح فى النيل ولقي مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمستشفى القناطر.