الشعب الجمهوري: القائمة الوطنية تحالف انتخابي لدفع مصر نحو الأمام

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنّ مصر مرت بـ3 ثورات غيرت مجرى تاريخ المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنّ تلك الثورات أقامت 3 جمهوريات، وأسهمت في نهضة الإنسان المصري، وأعلت مبادئ الحريات، والمساواة للجميع أمام القانون.

وأضاف عمر، في فيديو نشرته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس، أنّ قيم التحرر التي أرستها مصر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية اكتملت بالانتصار على العدو واسترداد الأرض، متابعة: "عندما تحرك الشعب محميا بجيش مصر العظيم، كان الهدف الأسمى هو إصلاح ما أفسده البعض وأفسده الزمن، واسترداد وطن اختطفته جماعة تفتقر للرؤية والكوادر، وتتبع تنظيم إرهابي يكن العداء للوطن بأكمله".

واختتم عمر كلمته، قائلا: "ولتنمية شعب ووطن أصبح هناك ضرورة ملحة لوجود برلمان قوي، يعبر عن آمال وطموحات الشعب"، مشيرا إلى أنّ القائمة الوطنية من أجل مصر، تحالف انتخابي قوي وكبير، يضم عناصر من مختلف الاتجاهات، ولا يستهدف إلا دفع مصر للأمام.