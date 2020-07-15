حازم عمر: 10 مقاعد لحزب الشعب الجمهوري داخل القائمة الوطنية

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب سعى خلال اجتماعاته مع كل الأحزاب السياسية الموجوة في التحالف الانتخابي، إلى التوافق والتفاهم، ولم يختلف على عدد المقاعد المخصصة له داخل القائمة الوطنية الموحدة التي يسعى لتشكيلها ائتلاف دعم مصر وأحزاب أخرى في مقدمتها حزب مستقبل وطن، وإنما كان يستهدف إعلاء المصلحة العامة، والوصول إلى نقطة تلاقي مشتركة.

وأضاف "عمر" في تصريحات صحفية، أن الهدف ليس كم المقاعد، بقدر أداء الأعضاء، فالأداء يهزم العدد، وهو الذي يحدث تأثيرا، مشيرا إلى أن الحزب خصص له 10 مقاعد في القائمة الوطنية، فيما تم التنسيق لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية بسبع مرشحين.