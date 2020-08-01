فيديو.. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك أول أيام التشريق

نشرت "إكسترا نيوز" فيديو عن ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك أول أيام التشريق بعدما تحللوا من إحرامهم.

ويرمي حجاج بيت الله جمرة العقبة، وهي الوحيدة التي يرمونها يوم عيد الأضحى المبارك، تآسيا بالسنة النبوية، فيما أدى عدد منهم طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن لم يؤد السعي منهم، وأدوا نسكهم بالتهليل والتكبير، وسط نجاح للخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج في مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وأمان ويسر وسهولة وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.