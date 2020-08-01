التعليم: فتح باب الالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية السبت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسي 2020 /2021 اعتبارا من السبت الموافق 8 أغسطس وحتى الأربعاء الموافق 30 سبتمبر.

وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن التقديم لهذه المدارس سيكون بمحافظات (القاهرة ـ الإسكندرية ـ الشرقية ـ المنوفية ـ المنيا ـ أسيوط ـ الفيوم ـ بني سويف ـ بورسعيد) للبنين والبنات، ومحافظات: (الجيزة ـ القليوبية ـ سوهاج ـ الأقصر ـ أسوان) للبنين فقط.

ونصت شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية على أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الأول الإعدادي، إضافة إلى سداد مبلغ (خمسون جنيها) قيمة سحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادية، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة، بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

كما تقرر فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابعة لها المدرسة، في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، وفقًا للشروط التالية: يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوي وقيمته (خمسون جنيهًا)، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة، بالإضافة إلى اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.

ويشترط حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو أفريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة، أو حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة، أو بطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.

ويشترط قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحادات أو المناطق الرياضية المختصة، على أن يكون مستوفيًا لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها، فضلًا عن أنه في حالة قبول الطالب واجتياز جميع الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية والكشف الطبي يتم سداد مبلغ وقدره (خمسمائة جنيه) بزيادة سنوية قدرها 7%.