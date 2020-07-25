وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يلتقي وفد إنقاذ الطفولة

قال محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن دور مؤسسات المجتمع المدنى لا يمكن إغفاله في إحداث التنمية الحقيقية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة، مطالبا بتنسيق جهود الجمعيات الأهلية العاملة في مجالات الخدمة العامة، لتحقيق أكبر فائدة مرجوة باعتبار المجتمع المدنى شريك أساسى في التنمية المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاءه وفد هيئة إنقاذ الطفولة من خلال أنشطة برنامج الصداقة بناءا على بروتوكول تعاون بين الهيئة ومحافظة المنيا ، حيث يهدف برنامج الصداقة إلى تقديم خدمات تنموية متنوعة متكاملة للأطفال في مجال الصحة والتعليم والنشء والشباب.

قدم وفد هيئة إنقاذ الطفولة كاميرا ولاب توب دعما لبرنامجها تعليم تلاميذ القري عن بعد وسوف تستخدم الأجهزة في تسجيل شرح الدروس وبثها للتعليم عن بعد وتدريب المعلمين "أون لاين" بالتعاون مع توجيه عام الإعلام التربوي.

حضر اللقاء الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، والدكتور جمال شحاته رئيس مجلس أمناء التعليم بالمحافظة، وعلى الصغير مدير إدارة المشاركة المجتمعيه، وعبير يوسف موجة عام الإعلام التربوى.