انقسام الجمهور بين مؤيد ومعارض لفيلم "صاحب المقام" بسبب الأضرحة

انقسم الجمهور عبر السوشيال ميديا ببين الإشادة بفيلم "صاحب المقام"، والذي لاقى نجاحاً كبيرًا وردود فعل جيدة، وبين منتقدي الفيلم والذين هاجموه بسبب التطرق للأضرحة وأولياء الله الصالحين، وبسبب ما وصوفوه بأنه يدعو للتضرع إليهم.

علق أحد المتابعين: "هتفرج عليه كام مره بس ده والله شفته 4 مرات الفيلم جميل جدا جدا ‏وأنتوا يا شاهد أجمل وأجمل، والله حلو دي كلمة قليلة عليه آسر ياسين متميز جدا جدا ‏إحنا عندنا في مصر كام ممثل كده في عالم تاني زي خالد النبوي وآسر ياسين ويوسف الشريف".

وقال متابع آخر"الفيلم كان رائع وعجبني جدا".

وأشاد ثالث بالفيلم قائلًا: "فيلم هايل تاني مرة أشوفة النهاردة، أسر ياسين كالعادة مبدع".

فيما جاءت الإنتقادات للفيلم كالتالي:

قال حساب باسم "الراقية": "تفرجت البارحة على شاهد بس النهاية مطلوب مننا نؤمن بوجود الأولياء والصالحين والتضرع لهم بدون الله بدليل إنه رجع بنى ضريح السيد هلال أنا مؤمنة بوجودهم لكن مش معناه نتضرع لهم بدون الله".

وقال أحد المتابعين باسم "الاستثنائي": "فيلم جيد من الناحية الفنية.. ‏لكن المضمون ورسالة الفيلم سيئة جدا..‏ تعزيز لمفاهيم وبدع خاطئة منتشرة في العالم العربي وخصوصا مصر..‏ خسارة الوقت اللي ضيعته في المشاهدة".

وهاجم ثالث الفيلم، قائلًا: "ماعجبنيش وحسيت إنه داخل فى حته كلها تخريف ماكملتوش حتى خصوصا قبلها كنت بتفرج على تراب الماس وفرق السما من الأرض فى القصة والحوار والإخراج".

"صاحب المقام" بطولة يسرا، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إنجي المقدم، محمود عبدالمغني، محمد ثروت، إيمان السيد وغيرهم، ومن إخراج ماندو العدل.