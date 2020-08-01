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نائبة كويتية: الخارجية أبلغتني بقرار منع دخول مواطني مصر ودول أخرى

كتب:

محمد عزالدين
03:03 م | السبت 01 أغسطس 2020
النائبة صفاء الهاشم

النائبة صفاء الهاشم

قالت النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، السبت، إنّ وزير الخارجية أحمد الناصر أبلغها برسالة وزير الصحة، مفادها أنّ قرارًا صدر عن الصحة العامة الكويتية، بمنع دخول دول جديدة إلى البلاد بينها مصر.

وغرّدت الهاشم عبر تويتر: "أبلغني للتوّ الأخ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر برسالة وزير الصحة التالية: صدر من الصحة العامة بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر، علمًا بأنّ هناك وقف لإصدار الإقامات الجديدة وكروت الزيارة وإصدار الفيز لجميع الدول".

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد بالسفر من الكويت وإليها، باستثناء 7 دول يمنع دخول القادمين منها وهي: بنجلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، نيبال وإيران.

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