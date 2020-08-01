عدم تجديد إقامة العمالة الهامشية لدى شركات وهمية ومن فوق الستين

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلي أنه يبدأ اليوم الأول من أغسطس 2020 مطار الكويت الدولي استقبال رحلات عودة المقيمين من كافة الدول فيما عدا الدول التي تم الإعلان عن عدم استقبال مواطنيها والتي ليس من بينها مصر .

وأوضح الملحق العمالي أن الحكومة الكويتية سبق أن أعلنت من جانبها عن عدم تجديد إقامة العمالة الهامشية والعاملين لدى شركات وهمية ومن هم فوق الستين، مشيرا إلي أن المصريين الذين غادرواً الكويت خلال الفترة من 12 مارس بداية تعليق رحلات العودة إلي مطار الكويت وحتى 31 يوليو 2020 ، تنوعت ما بين الحاصلين علي إجازة من جهة العمل بالدولة انتظارا للعودة مرة ثانية ، وبين عالقين ، وجزء آخر إنهاء علاقة العمل ، فضلا عن ما تم إبعاده إداريا.

وأكد أن الدولة اشترطت علي القادمين الحصول على شهادة PCR تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا ، وذلك من المراكز المعتمدة المعلنة السفارة الكويتية بالقاهرة على إلا تزيد مدة الشهادة عن 96 ساعة قبل القدوم إلى مطار الكويت الدولى، فضلا عن ضرورة التسجيل على تطبيق "كويت مسافر" و"شلونك" تطبيق التسجيل (online) لمتابعة تعليمات الرحلة .