 مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى الكويت واسطنبول وبغداد 

تبدأ مصرللطيران رسميا اليوم السبت ١ اغسطس في تسيير اولي رحلاتها المجدولة الي كل من مطارات الكويت واسطنبول وبغداد عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولي لإستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران وفقا للإجراءات الإحترازية التي تضعها كل دولة للوقاية من فيروس كورونا .

هذا ومن المقرر أن تسير مصرللطيران اليوم السبت ٣٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من امستردام ، اثينا، بروكسل، باريس،روما، فرانكفورت ،جنيف ،لندن مدريد ،ميونيخ ،ميلانو،برلين ،فيينا ،اسطنبول،اديس ابابا،دار السلام ، الشارقه،بيروت ،رحلتين الى كلا من دبى وابو ظبى، نيويورك، بالإضافة إلي رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من ٣٥٠٠ راكب.