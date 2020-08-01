رئيس التحرير

محمود مسلم

 مصر للطيران تسير أولى رحلاتها إلى الكويت واسطنبول وبغداد 

كتب:

الوطن
01:02 م | السبت 01 أغسطس 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

تبدأ مصرللطيران رسميا اليوم السبت ١ اغسطس في تسيير اولي رحلاتها المجدولة الي كل من مطارات الكويت واسطنبول وبغداد عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولي لإستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران وفقا للإجراءات الإحترازية التي تضعها كل دولة للوقاية من فيروس كورونا . 

 هذا ومن المقرر أن تسير مصرللطيران اليوم السبت ٣٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من امستردام  ، اثينا، بروكسل، باريس،روما، فرانكفورت ،جنيف ،لندن مدريد ،ميونيخ ،ميلانو،برلين ،فيينا ،اسطنبول،اديس ابابا،دار السلام ، الشارقه،بيروت ،رحلتين الى كلا من دبى وابو ظبى، نيويورك، بالإضافة إلي  رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية تنقل جميع  هذه الرحلات مايقرب من ٣٥٠٠ راكب.

اقرأ المزيد:

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى الكويت غدا 

مصر للطيران تسير 28 رحلة خلال 24 ساعة تقل 2500 من جنسيات مختلفة

"مصر للطيران" تتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A220-300

"مصر للطيران" تستقبل 2500 مسافر على متن 31 رحلة اليوم

مصر للطيران تستقبل 5620 مسافرا على متن 55 رحلة اليوم

مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز الإيرباص A320 neo

"مصر للطيران": استقبال 3000 مسافر بـ 25 رحلة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

مصر للطيران: تشغيل 15 رحلة أسبوعيا إلى الكويت اعتبارا من أول أغسطس 