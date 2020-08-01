محافظ بورسعيد: رفع 800 طن مخلفات خلال يومين وتكثيف حملات النظافة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ بورسعيد، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، خلال اليومين الماضيين بلغ 800 طن وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأضاف أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.