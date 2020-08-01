زينة تهنئ تامر حسني بالعيد: أخويا اللي ميتعوضش

عايدت الفنانة زينة عبر حسابها على إنستجرام، الفنان تامر حسني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت زينة صورة جمعتها بتامر حسني، ومقاطع تجمعهما سويا في عدد من الأفلام التي شاركا بها سويا، وعلقت: "كل سنة وانتوا بخير وصحة، كل سنة وانت طيب وربنا ما يحرمني منك ويخليلك ولادك، أخويا اللي ميتعوضش".

وكان تامر من أكثر الفنانين الذين وقفوا بجوار زينة وقت مرض شقيقتها نسرين، إثر تعرضها لنزيف في المخ، وتجمعهما صداقة قوية، وشاركا سويا في عدد من الأفلام، آخرها فيلم "الفلوس" الذي حقق أعلى إيرادات في السينما.