تعرف على عدد المصريين العاملين في الكويت.. ثاني أكبر جالية

أوضح التقرير الأخير الصادر عن وزارة القوى العاملة، عدد الوافدين المصريين المقيمين بالكويت حتى نهاية 2019، والمقدر عددهم بـ671 ألف وافد مصري مقيم في الكويت، يمثلون 20,83% من عدد السكان الإجمالي لدولة الكويت، ويحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين من بين الدول بعد الهند.

ووفقًا لبيانات إدارة الإحصاء الكويتية المنشورة في جريدة الجريدة الكويتية بتاريخ 20 أغسطس 2019، فالعدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي الكويتي في نهاية عام 2018، بلغ 40897 عاملا، يشكل الذكور منهم 26545، والإناث 14352، وإجمالي المصريين العاملين في القطاع الخاص 451960 عاملاً؛ 343500 (ذكورا) و17460 (إناثا).

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت إلغاء رحلاتها المجدولة المتجهة للكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة وبينها مصر، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بالكويت.