السودان يرحب بتصريحات بومبيو لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب

رحب مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، الخميس الماضي، والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم.

وثمّن المجلس، دعوة بومبيو، لدعم فرصة التحول الديمقراطي في السودان وبناء دولة ديمقراطية، الأمر الذي يؤدي إلى بروز فرص مماثلة على المستوى الإقليمي.

وأشاد مجلس الوزراء، بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس والسناتور كريس كونز، لحثهم الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام.

وأكد الوزراء السوداني، استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الانتقالي، الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الحكومة السودانية بمواصلة الجهود مع كل الأصدقاء في الولايات المتحدة وخارجها لإغلاق هذا الملف وإعادة استيعاب السودان بالكامل في المجموعة الدولية.