السعودية: تسجيل 1573 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة.. ولا إصابات بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1890 حالة شفاء جديدة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 37 ألفا و43 حالة، منها 2016 حالة حرجة، ووصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 277 ألفا و478 حالة.

وأضافت الوزارة أن مجموع حالات التعافي من كورونا بالمملكة وصل إلى 237 ألفا و548 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2887 حالة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أفادت أمس الجمعة، بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة أن الحالة الصحية مطمئنة.

وأعلنت وزارة الحج، نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، في أجواء مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.