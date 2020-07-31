الصحة السعودية: لا إصابات بـ"كورونا" بين الحجاج

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر "مِنَى"، بعد وقوفهم على "عرفات"، والمبيت في "مزدلفة"، ورمي جمرة العقبة، وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية، وواصل ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث.

ووصف عدد منهم قرار إقامة مناسك الحج بأعداد محدودة من داخل المملكة بـ"الحكيم".

وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، ألقاها وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، إن المملكة وفرت للحجاج إجراءات تكفل أمنهم وسلامتهم، وتوفر سبل راحتهم ووقايتهم، وأكدت وزارة الصحة السعودية أنه لم تكن هناك حالات لـ"كورونا" بين الحجاج، وأوضح ​قائد منشأة الجمرات، العميد عبدالرحمن القحطاني، أن الترتيبات والتنظيمات في المنشأة تأتي ضمن إطار جهود أمنية كبيرة تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية لسلامة الحجاج.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور المملكة في تنظيم مناسك الحج، حيث رأت المنظمة أن المملكة أقدمت على "عمل جبار"، حرصا منها على عدم تعرض الحجاج للإصابة بـ"كورونا".

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى إسهامهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في روسيا، وقال نائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف: "هذا اليوم يرمز إلى الرحمة، ويدعو للخير والاحترام المتبادل والولاء للتقاليد القديمة، واحترام الأكبر سنا".

كما هنَّأ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الخميس، المسلمين في كندا وحول العالم بمناسبة العيد.