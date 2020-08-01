رئيس التحرير

محمود مسلم

"اليوبيل البمبي" تعيد أمل رزق للمسرح بعد غياب 8 سنوات

كتب:

أبانوب رجائي
07:50 م | السبت 01 أغسطس 2020
أمل رزق

أمل رزق

أعادت مسرحية "اليوبيل البمبي" النجمة أمل رزق، بعد غياب دام 8 سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحي شاركت به مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" بطولة محمد رمضان.

تقدم أمل رزق خلال مسرحية "اليوبيل البمبي" التي تم تصويرها على المسرح القومي شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي".

يشارك النجمة أمل رزق بطولة مسرحية "اليوبيل البمبي" الفنانون مفيد عاشور ويوسف إسماعيل وسامح بسيوني ولبنى ونس ومن إخراج محمد عمر عن قصة للكاتب لأنطون تشيخوف.

 

اقرأ المزيد:

أمل رزق تعلن وفاة والدة زوجها: أغلى الناس وحتة من قلبي

صورة.. أمل رزق تشكر مهنئيها بعيد ميلادها: "انتوا رزق ببوس رؤوسكوا كلكوا"

والدة محمد الشرنوبي تهاجم أمل رزق: "إحنا ناس متربية"

تكريم أمل رزق بالمهرجان الدولي الأفريقى العربي للطهاة بشرم الشيخ