"اليوبيل البمبي" تعيد أمل رزق للمسرح بعد غياب 8 سنوات

أعادت مسرحية "اليوبيل البمبي" النجمة أمل رزق، بعد غياب دام 8 سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحي شاركت به مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" بطولة محمد رمضان.

تقدم أمل رزق خلال مسرحية "اليوبيل البمبي" التي تم تصويرها على المسرح القومي شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي".

يشارك النجمة أمل رزق بطولة مسرحية "اليوبيل البمبي" الفنانون مفيد عاشور ويوسف إسماعيل وسامح بسيوني ولبنى ونس ومن إخراج محمد عمر عن قصة للكاتب لأنطون تشيخوف.