حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب دائمًا اكتشاف طرق جديدة من أجل إنجاز أشيائه، وهذا يجعله لا يحب القيام بالأعمال التقليديّة ويرفضها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.