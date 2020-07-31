حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل قيادي وينجز مهامه بنجاح، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.