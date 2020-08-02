مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
02:30 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 2 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:36
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:48
أذان العشاء 08:14
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:38
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 05:55
أذان العشاء 08:23
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:35
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:50
أذان العشاء 08:18
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:32
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:49
أذان العشاء 08:17
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:34
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:48
أذان العشاء 08:15