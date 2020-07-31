أقاموا الصلاة وذبحوا الأضاحي.. هكذا احتفل أهالي الأقصر بعيد الأضحى

شهدت شوارع محافظة الأقصر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيولة مرورية بعدما غابت التجمعات لعدم إقامة صلاة العيد وفقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الاحتفالات ومظاهرها المعتادة، حتى تلك التي ظهرت في عيد الفطر هذه المرة اختفت من المحافظة، على الرغم من اتباع نفس الإجراءات الاحترازية التي كانت في عيد الفطر، كإغلاق الحدائق والمتنزهات والأماكن التي يمكن أن تحدث بها تجمعات.

غالبية المواطنين بعد عمليات ذبح الأضحية فضلوا البقاء في منازلهم، ولم يذهبوا لزيارة المقابر كالعادة، حتى المقيمين في القرى والنجوع القريبة من المدينة فضلوا البقاء في المنزل على عكس ما فعلوا في عيد الفطر، وأغلقت الحدائق والمتنزهات أبوابها في وجوه المواطنين، فيما انتشرت دوريات الشرطة في الشوارع.

في مركز القرنة، غرب مدينة الأقصر، قام الفنان والمصور السويسري ريان بيك، الأجنبي، المقيم بذات المركز بإدخال البهجة على أطفال المناطق التي تأثرت بتوقف السياحة نتيجة جائحة كورونا.

"ريان بيك" مصور سويسري معروف ترك أوروبا وأقام في غرب الأقصر واعتنق الإسلام وصار اسمه ريان بدلًا من دانيال، واشتهر بمبادراته الإنسانية مثل توزيع السلع الرمضانية واللحوم على المتضررين من توقف النشاط السياحي طوال أيام شهر رمضان الماضي.

في الصباح الباكر، ملأ "ريان" سيارة أحد أصدقائه بألعاب الأطفال، وجابا معا شوارع قرى البر الغربي، لتوزيع الألعاب على الأطفال في مشهد أضفى حالة من المرح على الأطفال، حيث ابتهج الأطفال وتجمعوا حول السيارة المحملة بألعاب العيد.

وفي مدينة العديسات حيث مستشفاها المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، أقدم الفريق الطبي هناك بقيادة الدكتور أحمد فتحي، المدير العام، على ذبح أضحية العيد أمام بوابة المستشفى، احتفالًا بحلول العيد ولإدخال البهجة على كل العاملين بالمستشفى وتقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية التي شهدت خروج ما يقرب من 100 متعافي من كورونا.

وفي جنوب المحافظة وبالتحديد بمدينة إسنا، أحال وكيل وزارة الشباب والرياضة حفني بركات، بعض المسؤولين للتحقيق بعد انتشار صور لعدد من المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمركز.

وفتح التحقيق بسبب مخالفة مدير مركز شباب النواصر لقرار مجلس الوزراء، بعدم إقامة الصلاة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت غرفة عمليات مديرية أوقاف الأقصر، المتابعة لأوضاع المساجد بالمحافظة ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة، أنه لم يجري رصد أي مخالفات بالصلاة في أي مسجد بالمحافظة لصلاة العيد.

ونوهت بأنه جرى "تشكيل غرف عمليات في كل إدارات أوقاف المحافظة، لمتابعة أحوال الإدارات ورفع تقارير مفصلة عن الحالة العامة، وقد قامت الغرفة الرئيسية بالمرور على عدد من الإدارات الفرعية وتكليف المتابعة بالمرور على الإدارات الفرعية حسب الخطة الموضوعة".

يأتي ذلك مع قيام عدد من الأهالي بإقامة صلاة العيد في عدد من الشوارع البعيدة عن دوريات الشرطة، في مخالفة لقرارات مجلس الوزراء الهادفة لعدم انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا.