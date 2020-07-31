مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 1 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:35

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:15

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:37

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 05:56

أذان العشاء 08:24

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:34

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:19

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:32

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء 08:18

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:33

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:16