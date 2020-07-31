مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
11:55 م | الجمعة 31 يوليو 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 1 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:35
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:49
أذان العشاء 08:15
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:37
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 05:56
أذان العشاء 08:24
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:34
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:19
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:32
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:50
أذان العشاء 08:18
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:33
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:49
أذان العشاء 08:16