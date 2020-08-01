الحجاج يواصلون "رمى الجمرات" فى أول أيام التشريق

واصل حجاج بيت الله الحرام، أمس، رمى الجمرات، فى أول أيام التشريق التي تمتد 3 أيام، واستكمل ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وسط إجراءات صحية ووقائية عالية الدقة لضمان سلامتهم.

وحرصت وزارة الحج السعودية على تطبيق إجراءات الصحة، من حيث فحص الحجيج للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا»، وتطبيق العزل مع توفير السكن والوجبات الغذائية الصحية، بمتابعة من الطواقم الطبية التي تجري الفحوصات من حين لآخر، مع توفير أكبر قدر من الرعاية والاهتمام.

وكثفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشئون الفنية والخدمية وإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، الجهود والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية والصحية، وزيادة عمليات التطهير والتعقيم، وذلك بعد أن أدى الحجاج «طواف الإفاضة»، حرصًا على صحة وسلامة الحجاج والعاملين فى البيت العتيق.

وقالت «رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي»، إنها «رفعت عمليات غسل الحرم 10 مرات يوميًا يجري خلالها غسل المسجد الحرام، وصحن المطاف، والساحات الخارجية، مع استخدام أجود أنواع المطهرات وأفضل المعقمات والمعطرات الصديقة للبيئة، بحيث يُستخدم 54 ألف لتر يوميًا من المطهرات أثناء الغسيل»، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأبدى الحجاج، من جنسيات مختلفة، فرحتهم بتأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة، حسب «واس»، وأشادوا بالتنظيم المُحكم، والرعاية الصحية المتواصلة التي لم تغفل عن الحجاج، وأوضح أحد الحجاج التونسيين، أنه لمس رعاية واهتماماً وجودة في الأداء «تعجز عنه كبريات الدول»، معبراً عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على ما بذلته لخدمتهم.

وحذرت «الأرصاد وحماية البيئة السعودية»، فى تقريرٍ أمس، من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدى إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات منطقة مكة.