زحام للسيارات بكمين الغردقة الشمالي بسبب التوافد الكثيف لقضاء العيد

يتوافد الآلاف من المواطنين من جميع محافظات مصر على مدينة الغردقة لقضاء العيد في الفنادق والمنتجعات السياحية مما تسبب في زحام للسيارات على المدخل الأمني بكمين الغردقة الشمالي.

شهد الكمين الأمني شمال مدينة الغردقة زحام للسيارات نتيجة توافد المئات من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في فنادق الغردقة وسط تشديدات أمنية وإجراءات تفتيشية وتواجد أمني مكثف لرجال الأمن وإدارة مرور البحر الأحمر.

ورفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تحت إشراف اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك خاصة على المدخل الشمالي والجنوبي لمدينة الغردقة وانتشرت الخدمات الأمنية وشددت من الإجراءات التفتيشية على الكمائن الأمنية.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر الخدمات المرورية والرادرات على الطرق السريعة وحذرت المسافرين على الطرق من السرعة الزائدة واتباع إرشادات المرور.