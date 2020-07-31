ضبط راكب أجنبي بمطار الغردقة حاول تهريب أدوية بمليون و130 ألف جنيه

تمكنت جمارك مطار الغردقة، اليوم الجمعة، من ضبط راكب حاول تهريب كمية من الأدوية البشرية تقدر بـ 4306 عبوات مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليون و 130 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران خطوط شركة جوين أب رقم B2 9209 القادمة من مطار منسك ببيلاروسيا، اشتبه رجال قسم تفتيش الركاب فى راكب يحمل جنسية بيلاروسيا وتلاحظ كثرة سفره وتردده.

وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراي بمعرفة قسم الفحص بالأشعة جرى تأكيد الاشتباه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 4306 عبوات مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.