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وكيل "صحة البحر الأحمر" يزور مرضى مستشفى الغردقة للتهنئة بالعيد

كتب:

شاذلي عبدالراضي
07:14 م | الجمعة 31 يوليو 2020
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى زيارة لمستشفي الغردقة العام

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى زيارة لمستشفي الغردقة العام

أجرى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، صباح اليوم، زيارة لمستشفى الغردقة العام في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتقديم التهنئة لجميع العاملين والمرضى، يرافقه الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور جمال المغربي مدير المستشفى الغردقة العام.

كما تفقد مرعي أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية والحضانة والقسم الداخلي، للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال وجميع فصائل الدم ومشتقاته.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، اليوم، أن الزيارة جاءت لتهنئة المرضى بالعيد، والتأكد من حسن سير العمل وتواجد الطاقم الطبي، مشددا على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية في أثناء تقديم الخدمة.

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