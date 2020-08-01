المنيا تتصدر مشروعات التنمية المحلية بقروض قيمتها 443 ألف جنيه

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنّ محافظة المنيا استحوذت على أكبر عدد من مشروعات التنمية بإجمالي 63 بقروض 443 ألف جنيه، لزيادة دخل الفرد والمرأة وتنويع مصادر الدخل المحلي، ما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لأبناء المجتمعات المحلية القروية، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل، من خلال تقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجا.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق خلال يوليو 2020، على إقراض 297 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، بقروض بلغت 2.6 مليون جنيه في 13 محافظة، بهدف زيادة دعم الشباب في العمل الاقتصادي الحر.

واحتلت المنيا المرتبة الأولى في الاستحواذ على المشروعات بعدد 63، ثم الدقهلية 60 مشروعا بقروض 596 ألف جنيه، والشرقية 36 مشروعا بقروض 290 ألف جنيه، وكفر الشيخ 30 مشروعا بقروض 290 ألف جنيه، وسوهاج 23 مشروعا بقروض 171 ألف جنيه، وشمال سيناء 21 مشروعا بقروض 189 ألف جنيه.

ويختلف صندوق التنمية المحلية في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض يسعى دائما إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.

وأكد شعراوي أنّ الهدف الرئيسي لصندوق التنمية المحلية هو تمويل العديد المشروعات، موضحا أنّ المحافظات التي تم بها تنفيذ المشروعات هي المنيا والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وسوهاج وبني سويف والفيوم والمنوفية والوادي الجديد ودمياط وقنا وأسيوط.

وأشار إلى تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها الصندوق للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4%، تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، مؤكدا أنّ الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، إذ يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.