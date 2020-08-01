مفوضية الانتخابات العراقية: مستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم، استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر يونيو المقبل.

وذكرت المفوضية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، "أنها تابعت كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة هو يوم 6 يونيو 2021 وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات (أبكر) من الموعد الذي طالب به رئيس الوزراء".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء حال توفرت الشروط التالية: أولا؛ قيام مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات، وثانيا؛ أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الأمر رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وأوضحت المفوضية العراقية، أن الشرط الثالث هو أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

وطالبت المفوضية، الكاظمي، بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة سابقا وإصدار القرارات اللازمة لحلها.

ودعت مفوضية الانتخابات، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.

وأكدت المفوضية، التزامها الكامل، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان، وعاهدت الشعب العراقي على وضع أصوات الناخبين بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، أعلن أمس الجمعة، في كلمة تليفزيونية، أن 6 يونيو 2021 سيشهد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.