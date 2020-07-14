  رئيس الوزراء العراقي: الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي أثبت فشلة

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي أثبت أنه تجربة فاشلة.

وأضاف الكاظمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العراق، أن سوء الإدارة أيضا تسبب في قلة الأموال والاعتماد المطلق على سياسة النفط".

وأضاف: "لدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط"، مبينا: "جادون بمحاربة الفاسدين"، ويمثل إنتاج النفط العراقي نسبة كبيرة من صافي الدخل، الأمر الذي يجعل الموازنة مرهونة بتقلبات سوق النفط الذي شهد حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة بسبب جائحة "كورونا".