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محمود مسلم

إقبال واسع مع استئناف رحلات مصر للطيران بين القاهرة وفيينا

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(أ.ش.أ)
06:44 م | السبت 01 أغسطس 2020
إحدى طائرات شركة مصر للطيران

إحدى طائرات شركة مصر للطيران

استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها، اليوم، بين القاهرة وفيينا بعد توقف الرحلات بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر في مطار فيينا الدولي، إن رحلة اليوم شهدت إقبالا واسعا خاصة من المصريين الحريصين على قضاء الإجازة الصيفية في مصر.

وحرص مسؤولو السفارة المصرية في فيينا ومكتب مصر للطيران على تقديم التسهيلات الواجبة لركاب الرحلة.

وكانت الخطوط النمساوية قد أعلنت أيضا أمس الجمعة، عن عودة رحلاتها إلى القاهرة بواقع خمس رحلات أسبوعية.

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