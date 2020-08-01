مستشفى الإيمان بأسيوط تحتفل بتعافي وخروج آخر 3 حالات كورونا

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى الإيمان العام بالأربعين في محافظة أسيوط بشفاء آخر ثلاث حالات إصابة بكورونا المستجد وخروجهم من المستشفى، وإغلاق قسم العزل المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا بالمستشفى.

وقال الدكتورمحمد جمال، مدير مستشفى الإيمان العام بأسيوط، إنه تم الاحتفال اليوم بإغلاق قسم العزل المخصص لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالدور الفعال للأطقم الطبية للأطباء المشاركين والمشرفين على قسم العزل، ودورهم الفعال وجهودهم لتقديم أفضل خدمة لمرضي فيروس كورونا المستجد بالمستشفي، وتقديم أفضل رعاية لهم.

ومن جانب آخر، زار محافظ أسيوط اللواء عصام سعد مستشفى الإيمان العام بالأربعين وقدم التهنئة لمدير المستشفى والأطباء وطاقم التمريض وهنأهم بعيد الأضحى المبارك كما قدم التهنئة للمرضى بمختلف الأقسام وقدم لهم الهدايا المادية والعينية والتهنئة بالعيد.