الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهنئ الإمارات على تشغيل "براكة"

هنأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي، دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، على تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة".

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إلى أن جروسي قد أشاد بهذه الخطوة ووصفها بأنها "إنجاز مهم" نحو إنتاج طاقة نظيفة بالإمارات.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في وقت سابق، اليوم، نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن هذا الإنجاز يعد الأهم في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي.

وأضافت المؤسسة، أن عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى تتمثل في إنتاج الحرارة داخل المفاعل للمرة الأولى بشكل آمن من أجل توليد البخار الذي يعمل بدوره على دوران التوربين لإنتاج الكهرباء، حيث ركز خبراء فريق تشغيل المفاعلات المعتمد في "نواة" على التحكم الآمن بهذه العملية وكذلك التحكم بمستوى الطاقة الناتجة عن المفاعل.