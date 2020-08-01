مصرع أستاذة جامعية ونجاة رضيعها وزوجها أثناء محاولة للأخذ بالثأر في المنيا

لقيت مدرس مساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا مصرعها بعدما أطلق أشخاص النار صوب زوجها، أثناء قيادته لسيارة ملاكي بإحدى القرى، الذي نجا من الحادث ورضيعهما، بعد محاولة للأخذ بالثأر.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع حادث قتل بكوبري قرية بني حماد التابعة لمركز المنيا.

انتقلت قوة أمنية، وتبين قيام أشخاص بإطلاق النيران على سيارة ملاكي قيادة "أسامة ح د" 30 عاما مندوب مبيعات، وزوجته الدكتورة "أمل ا ع"، 28 عاما، مدرس مساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، مما أسفر عن وفاة الزوجة إثر تلقيها طلقة نارية بالرقبة، بينما أصيب زوجها بعدة طلقات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى الجامعي، ونجا طفلهما الصغير (6 أشهر) من الحادث.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث الجنائية، عن وجود خلافات بين زوج القتيلة وإحدى العائلات الأخرى بقرية الحواصلية، راح ضحيتها أحد الأشخاص خلال شهر رمضان الماضي، وقرروا الأخذ بالثأر من أحد أفراد العائلة الأخرى المتهمة بالحادث "عائلة زوج المجني عليها".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما فر الباقون، وتم فرض كردون أمني بمحيط منازل العائلتين بقرية الحواصلية، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم التصريح بدفن جثة المجني عليها.