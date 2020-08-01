هربا من حرارة الجو.. مصرع طفلين غرقا بالترعة الإبراهيمية في أسيوط

تمكن فريق الإنقاذ النهرى بمحافظة أسيوط من انتشال جثة طفل غريق بينما جار البحث عن أخرى كانا قد لقيا مصرعهما غرقا أثناء استحمامهما بمياه الترعة الإبراهيمية أمام كوبري فزرة بالقوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ بغرق طفلين بمياه الترعة الإبراهيمية أمام كوبري فزرة دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهري جرى تم انتشال جثه الطفل حسين أحمد فرج، 10 سنوات، مقيم بقريه بنى قرة، دائرة المركز بمعرفة الإنقاذ النهري وجار البحث عن الجثة الأخرى، محمد صابر فرج، 12 سنة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن سبب الحادث هو نزولهم للاستحمام بمياه الترعة الإبراهيمية هربا من حرارة الجو جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.