ليفربول بالأحمر.. الفرق الأوروبية تكشف عن قمصان الموسم الجديد

كشفت الفرق الأوروبية الكبرى، عن قمصانها للموسم الجديد، وذلك بعد إسدال الستار على الموسم الحالي في الدوريات المختلفة.

وكشف اليوم السبت، نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح، عن تصميم قميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل 2020-2021.

ونشر الموقع الرسمي للريدز صورًا للاعبين بقميص الفريق الأساسي في الموسم الجديد، والمقدم من شركة "نايكي" للملابس، وسيأتي باللون الأحمر الخالص مع وجود خطوط باللونين الأبيض والسماوي.

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