مصرع 4 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حوادث تصادم متفرقة بالمحافظات

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 24 آخرون، فى حوادث متفرقة بالمحافظات، أمس، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة، فيما باشر رجال المرور وقوات الشرطة مهام عملهم برفع آثار الحوادث من الطرق وتسيير الحركة المرورية.

فى الشرقية، تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير الأمن، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين «تروسيكل»، وسيارتى ملاكى بطريق «منيا القمح - بنها»، أمام قرية العزيزية، التابعة لمركز منيا القمح، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 12 آخرين، كما تلقى إخطاراً بوقوع تصادم بين دراجات نارية أمام قرية «شرشيمة»، التابعة لمركز ههيا، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وجرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفيى منيا القمح وههيا، وتحرر محضران بالواقعتين، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

وأصيب ٩ أشخاص بجروح وكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى بالبحيرة، أمام قرية المعدية، التابعة لمركز إدكو، وانتقل ضباط الشرطة، وتبين انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بالطريق المشار إليه، وهو ما أحدث إصابتهم المذكورة، وجرى فتح الطريق أمام حركة سير السيارات، بعد توقفه أكثر من ساعة بسبب الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى، وقال مصدر طبى إن المصابين وصلوا للمستشفى مصابين بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لهم وما زالوا يخضعون للرعاية الطبية.