انتشال جثتي عاملين من أسفل أنقاض حفر بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط

تمكن فريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من انتشال جثتي عاملين إنهار عليهما حفر بئر بمنزل قديم مهجور أثناء التنقيب عن الآثار بدرب الزق بشارع المصرى بجوار جامع عياده بحى غرب أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار بئر على أشخاص بشارع المصري ضرب الزق بجوار جامع عيادة ووقوع ضحايا.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف كما انتقل لموقع البلاغ محمد بشير رئيس حى غرب وجرى إنتشال جثتين من تحت الأنقاض جارى تحديد هويتهم بينما لاذ آخرون بالفرار فور الإنهيار.

وكشفت التحريات الأولية التى قام بها فريق مباحث القسم إلى أن سبب الحادث هو التنقيب عن الآثار.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أسيوط العام وتحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.