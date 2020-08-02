أستاذ بأكاديمية الشرطة: أمريكا تعاني من ظاهرة عنف سياسي وستحتاج إلى وقت

قال اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن "collegeboard" تعد أهم الجهات المسؤولة عن التعليم الأمريكي الجامعي وما قبل الجامعي على المستوى الدولي، وقد أظهرت دراسة حديثة لأحوال التعليم الأمريكي عن انخفاض حاد في معدلات تسجيل طلاب الدبلومة الأمريكية لاختبار SAT على المستوى العالمي؛ وهو الاختبار الذي يلتحق به الطلاب بالمدارس الدولية ويؤهلهم للدخول للجامعات، وتقدر نسبة الانخفاض بـ 70% عن مثيلاتها في العام الماضي.

وأضاف "صلاح" أن استطلاعاً للرأي شملته الدراسة أظهر استبعاد 59% من الطلاب المشاركين في السفر لأمريكا لاستكمال دراستهم؛ وكانت الأسباب الرئيسية أمنية، بجانب ظاهرة العنف السياسي التي تجتاح أمريكا وتؤثر على الحالة الأمنية العامة بالبلاد، بجانب المخاطر الناشئة عن جائحة فيروس كورونا، حيث تتصدر أمريكا ـــ حتى كتابة هذه السطور ـــ بلدان العالم في نسبة الإصابات والوفيات.

وأوضح أن تسويق منظومة التعليم الأمريكي وفقاً لهذه الدراسة ستتأثر سلباً، فمن المؤكد أن الدولة الأمريكية سينالها خسائر مالية جسيمة تقدر بمليارات الدولارات.. باعتبار التعليم من أهم مصادر الدخل للولايات المتحدة. وأظهرت الدراسة أيضا أن أكثر الدول تأثيرا على معدل الانخفاض المتعلق بالتسجيل لاختبار SAT والذي انخفض بنسبة (70%) هما كندا ومصر، ولعل سبب تأثير مصر القوي على هذه النسبة إنما يرجع إلى أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية يشترط لدخول الطلاب الحاصلين على الدبلومة الأمريكية للجامعات الحكومية المصرية اجتيازهم اختبار السات المشار إليه.

وأوضح أنه إذا كان تأثير وباء فيروس كورونا كمهدد للسفر للولايات المتحدة الأمريكية غالباً سيزول بمجرد الوصول للقاح فعال ودواء شاف، وربما تكون الولايات المتحدة هي الأقرب لهذا الإنجاز العلمي.

وتابع صلاح قائلا: أما عن ظاهرة العنف السياسي التي تجتاح ولايات أمريكية فيبدو أنها ستحتاج لمزيد من الوقت؛ فاستئصال العنصرية البغيضة التي تعاني منها أمريكا يحتاج لجهود علمية قابلة للتطبيق لتؤثر في الواقع الاجتماعي الأمريكي الحالي.

وأضاف: أنني أعارض استخدام المتظاهرين للعنف أثناء احتجاجاتهم على أية أوضاع داخلية في أي دولة من دول العالم، إلا أنني صدمت حقاً عندما طالعت التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد فيه المتظاهرين الذين يلجئون للعنف في التعبير عن احتجاجاتهم باستخدام "القوة الهائلة".