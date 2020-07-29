عاجل.. أمريكا تسجل أعلى رقم يومي لوفيات كورونا منذ شهرين ونصف

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى رقم يومي للوفيات منذ بداية الجائحة حيث وصلت لـ 1592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة.

ونقلت "سكاي نيوز"عن جامعة جونز هوبكنز أن هذا هو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، بحب ما أظهرت بيانات الجامعة.

وسجلت ولايات كاليفورنيا وفلوريدا، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية،كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريغون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.

ووصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير الماضي ووصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,280,135 إصابةً.